Россия
 
Последние новости
Трампа заподозрили в разговоре с Путиным накануне штурма Капитолия
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Глава ЦРУ объявила об отставке
В МИД России отреагировали на запрет Киркорову посещать Литву
Бывший защитник сборной России оценил перспективы Кокорина в «Спартаке»
Создатели третьей российской вакцины от коронавируса начали процесс регистрации
В Германии создали фонд для обхода санкций против «Северного потока-2»
В Москве установлена новая величина прожиточного минимума 
Платье невесты с оптической иллюзией в зоне декольте смутило пользователей сети
Новости партнеров
Прослушать новость

Медик объяснил необходимость носить маску после вакцинации

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Носить маску после вакцинации нужно по двум причинам: для безопасности окружающих и их спокойствия. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов.

Эксперт объяснил, что даже после вакцинации человек может продолжать распространять вирус, хоть и в меньшей степени. «Во-вторых, это такой элемент дисциплинированности. Это тоже важно. Люди же не знают, вот идет человек, вакцинирован он или нет», — добавил Ачкасов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали переболевших коронавирусом продолжать соблюдать санитарные меры — социальную дистанцию и масочный режим. В организации отметили, что после перенесенного COVID-19 иммунитет сохраняется не на всю жизнь.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зачем вакцинированным продолжать носить маски, объяснил врач
Мурашко назвал условие отмены масочного режима
Россиянам рассказали о правильном использовании масок зимой