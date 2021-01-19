Медик объяснил необходимость носить маску после вакцинации

Носить маску после вакцинации нужно по двум причинам: для безопасности окружающих и их спокойствия. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов.

Эксперт объяснил, что даже после вакцинации человек может продолжать распространять вирус, хоть и в меньшей степени. «Во-вторых, это такой элемент дисциплинированности. Это тоже важно. Люди же не знают, вот идет человек, вакцинирован он или нет», — добавил Ачкасов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали переболевших коронавирусом продолжать соблюдать санитарные меры — социальную дистанцию и масочный режим. В организации отметили, что после перенесенного COVID-19 иммунитет сохраняется не на всю жизнь.