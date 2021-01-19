Россия откажется подражать развитым странам в энергетике

Минэнерго и Минэкономразвития России договорились об объеме поддержки генерации энергии на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на период 2025-2035 годов. Она составит 306 миллиардов рублей, что на четверть меньше запланированных ранее 400 миллиардов. Такие цифры следуют из письма министра энергетики Николая Шульгинова вице-премьеру Александру Новаку, курирующему отрасль, сообщают «Ведомости».

В первом ведомстве подтвердили, что все имевшиеся разногласия сняты, теперь программу должно утвердить правительство. Если это случится, то Россия фактически откажется подражать развитым странам, в том числе государствам ЕС и США, которые в 2020 году решили ускорить переход на зеленую энергетику.

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Новые условия позволят ввести в стране только 4,6 гигаватта «зеленой» генерации вместо 6,2 гигаватта. Впрочем, еще в октябре глава МЭР Максим Решетников призывал сократить поддержку до 200 миллиардов.

Против продления текущей программы, которая действует с 2014-го по 2024 год, выступало «Сообщество потребителей энергии». Организация продвигает интересы предприятий, нуждающихся в дешевой энергии. Замдиректора ассоциации Валерий Дзюбенко указал, что к концу 2020-х годов «зеленая» энергетика сравняется по стоимости с обычной, поэтому сможет конкурировать на рыночных условиях. А значит, считает он, помогать ВИЭ не надо.

В свою очередь глава Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев напомнил, что до 2019 года на программу собирались выделить 600 миллиардов рублей. Но вместо этого планы урезали в полтора раза, а участников рынка обложили дополнительными требованиями, что вынудило часть инвесторов отказаться от работы в России.

Использование возобновляемых источников энергии является одним из основных способов сокращения выбросов. Их строительство в России, по мнению Анатолия Чубайса, спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, помогло бы уйти от перспективного углеродного набора, который намерен ввести Евросоюз.

Чиновник назвал «грубейшей ошибкой» нежелание властей ввести углеродный налог в России. Из-за этого, подчеркнул он, российским компаниям придется платить в европейский бюджет.

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