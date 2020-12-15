Российским нефтяникам поставили ультиматум

В ближайшие годы российские нефтяники могут столкнуться с нехваткой денег и падением стоимости из-за новой экологической политики мировых инвестиционных фондов, пишет VTimes.

Новые условия Пенсионного фонда штата Нью-Йорк, третьего по величине пенсионного фонда США, можно назвать в прямом смысле ультиматумом. Организация требует от компаний нефтегазового сектора в ближайшие четыре года выполнить требования, в противном случае она избавится от их акций. Среди возможных пострадавших есть и российские компании.

Фонд уже доказал, что настроен серьезно. После проверки компаний, получающих более 10 процентов выручки от энергетического угля, организация избавилась от акций 22 из них. Тогда эксперты назвали ее стандарты очень высокими.

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В настоящее время фонд проверяет девять компаний, которые разрабатывают нефтеносные пески. В том числе его критерии отправлены российской «Татнефти». В 2021-2022 годах начнется диалог с другими компаниями из России. Все минимальные стандарты в отрасли организация должна разработать до начала 2025 года.

Такая позиция уже не выглядит чем-то радикальным. Так, на прошлой неделе 30 крупнейших управляющих компаний мира с активами стоимостью девять триллионов долларов выступили с инициативой Net Zero Asset Managers. В рамках этого соглашения они обязались к 2050 году сделать свои портфели полностью нейтральными с точки зрения парниковых газов.

В ней участвуют американская Fidelity International, французская Axa Investment Managers, немецкая DWS, британские Legal & General Investment Management и Shroders и другие. Все они пообещали, что экологическое давление будет достаточно серьезным и идти широким фронтом. Кроме того, управляющие будут влиять на другие инвестфонды, в которые у них есть вложения. Таким образом инициатива затронет значительно более широкий спектр инвестиций.

Ранее Анатолий Чубайс, назначенный спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, представил план ухода от перспективного европейского налога.

ЕС намеревается облагать сбором импорт из стран, которые производят большие объемы парниковых газов, среди этих стран есть и Россия. Его ключевым пунктом является система торгов зеленой энергией, которая поспособствует строительству электростанций на возобновляемых источниках энергии.

Между тем менеджер по инвестициям в развивающиеся рынки Swedbank Елена Ловен рассказала, что если Россия не увеличит взятые на себя экологические обязательства, то фонды, ориентированные на экологию, вынуждены будут избавляться от участия в российских компаниях.