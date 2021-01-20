Кремль опроверг разговор Путина и Трампа перед штурмом Капитолия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы имевшем место телефонном разговоре между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед штурмом Капитолия. Его цитирует РИА Новости в среду, 20 января.

«Не было», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что Путин не контактировал с Трампом во время беспорядков в Капитолии.

Накануне бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении выяснить, разговаривал ли Трамп с Путиным накануне штурма Капитолия сторонниками республиканцев. Бывшая оппонентка Трампа на выборах в 2016 году намерена получить записи разговоров американского лидера от 6 января. По ее словам, факт общения лидеров двух стран позволит не допустить Трампа к президентскому креслу.

В свою очередь, сенатор Владимир Джабаров, комментируя эту информацию, назвал Клинтон мстительной дамой, которая не может простить Трампу свое поражение на выборах.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников Трампа, которые не признают победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. В результате беспорядков погибли пять человек.