Кремль опроверг разговор Путина и Трампа перед штурмом Капитолия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы имевшем место телефонном разговоре между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед штурмом Капитолия. Его цитирует РИА Новости в среду, 20 января.
«Не было», — сказал он.
Песков подчеркнул, что Путин не контактировал с Трампом во время беспорядков в Капитолии.
Накануне бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении выяснить, разговаривал ли Трамп с Путиным накануне штурма Капитолия сторонниками республиканцев. Бывшая оппонентка Трампа на выборах в 2016 году намерена получить записи разговоров американского лидера от 6 января. По ее словам, факт общения лидеров двух стран позволит не допустить Трампа к президентскому креслу.
В свою очередь, сенатор Владимир Джабаров, комментируя эту информацию, назвал Клинтон мстительной дамой, которая не может простить Трампу свое поражение на выборах.
Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников Трампа, которые не признают победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. В результате беспорядков погибли пять человек.