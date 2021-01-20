Российского депутата прифотошопили к снимку с торжественного мероприятия

Депутата Белгородской областной думы Игоря Барщука прифотошопили к снимку с торжественного мероприятия. Внимание на это обратил Telegram-канал «Белгород №1».

По данным канала, фотографию Барщука разместили на снимке с награждения жителей Старого Оскола в местном управлении культуры. На данный момент фотография удалена со страницы депутата — в публикации размещены изображения победителей без него.

«Белгород №1» также опубликовал расшифровку телефонного разговора с Барщуком, из которого следует, что депутат якобы не видел отредактированную фотографию.

«Нет, не видел я ее. Хорошо, что вы мне сообщили, у меня сейчас будет повод связаться с моими специалистами и разобраться, что произошло. (...) Является ли она фотошопом или нет? Она с вашей стороны является фотошопом, а мне надо разобраться», — заявил он.

В декабре 2020-го в Ленинградской области действующего депутата оштрафовали на 10 тысяч рублей после того, как его с приятелем поймали с поличным на краже рельсов. На депутата завели уголовное дело, однако он дал признательные показания, сотрудничал со следствием, официально извинился перед РЖД и отправил пожертвование в один из детских домов. Суд прекратил уголовное дело в отношении него и назначил штраф. Материалы дела в отношении второго фигуранта были выделены в отдельное производство.