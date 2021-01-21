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Минздрав изменил температуру хранения вакцины «Спутник V»

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Минздрав изменил температуру хранения и перевозки российской вакцины «Спутник V», установив допустимый диапазон в плюс два-восемь градусов. Слова министра здравоохранения Михаила Мурашко приводит ТАСС.

Он отметил, что ведомство одобрило изменения в регистрационное удостоверение препарата. По словам Мурашко, производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при указанной температуре. «Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов», — сказал глава Минздрава.

По его словам, теперь вакцины могут поставляться на рынок с двумя режимами хранения: плюс два-восемь градусов и минус 18 градусов. Ранее разрешался только второй вариант.

Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи, руководитель группы по созданию «Спутника V» Денис Логунов говорил, что у первых привившихся научных сотрудников иммунитет сохраняется уже девять месяцев. При это уровень IgG антител у них выше, чем у переболевших.

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