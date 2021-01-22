Почти половина россиян стала экономить

Почти половина россиян (47 процентов) стала экономить деньги из-за пандемии коронавируса, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Только восемь процентов решили увеличить свои расходы. Причем подобное решение мужчины принимали чаще женщин (десять и шесть процентов соответственно). Молодежь чаще старшего поколения решается тратить накопления в кризис (12 процентов среди россиян до 24 лет против 5 процентов среди граждан старше 45 лет).

Ранее стало известно, что объем выданных потребкредитов в России превысил 516 миллиардов рублей в декабре 2020 года, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. Средняя сумма кредита тоже обновила максимум, достигнув 355 тысяч рублей.

По данным Росстата, за девять месяцев прошлого года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 4,3 процента. Каждый пятый признался в значительном падении доходов за время пандемии, каждый десятый сообщил о полной потере заработка.