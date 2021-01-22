В американском округе Дуглас, штат Колорадо, рыболовы поймали редкую щуку-маскинонга длиной 1,3 метра необычным способом. Как сообщает газета Duluth News Tribune, им помог эхолот (прибор, фиксирующий информацию об объектах, находящихся в воде, — прим. «Ленты.ру»).

В субботу, 16 января, Джон Кузня с приятелями Беном и Карлом Саарион отправились на рыбалку на небольшое заледеневшее озеро. К удивлению мужчин, в их приемник эхолота, погруженный под воду примерно на пять сантиметров, вцепилась щука-маскинонг, которая редко встречается в местных водоемах.

Рыболовы заглянули в лунку и увидели возле приемника крупную рыбу. Бен начал вытаскивать прибор за шнур, и из лунки показалась голова щуки. Не долго думая, Кузня схватил рыбу и вытянул ее на сушу. Оказалось, что пойманная щука проглотила приемник.

«Мы не могли поверить в произошедшее, — рассказывает Кузня. — Я сразу сказал: "Давайте вытащим из нее приемник и выпустим рыбу в воду"». Около полутора минут он боролся с рыбой, пытаясь вытащить аппарат из ее рта. В конце концов 127-сантиметровая щука кувыркнулась и выплюнула датчик. Приятели измерили необычный улов и сделали памятные фотографии, после чего вернули рыбу в озеро.

Щука-маскинонг обитает в Северной Америке. Представители этого вида достигают 1,8 метра в длину и весят до 32 килограммов. Максимальная продолжительность их жизни — 30 лет.

Ранее житель американского штата Миннесота вытащил из узкой лунки заледеневшего озера огромную щуку длиной 1,4 метра. Улов оказался настолько крупным, что едва пролез сквозь узкую прорубь.