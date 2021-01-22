Среди богатейших людей Африки не осталось граждан России

Дочь экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, имеющая российское гражданство, выбыла из рейтинга богатейших миллиардеров Африки, пишет Forbes. Таким образом, среди самых состоятельных людей Африки не осталось граждан России.
На 8 января 2021 года ее состояние оценивалось менее чем в миллиард долларов. Однако на оценку повлияла заморозка активов в Анголе и Португалии по решению суда. После этого журнал Forbes оценил стоимость активов душ Сантуш как равную нулю. Дочь экс-президента Анголы обвиняется в растрате и отмывании денег.
Согласно результатам расследования Международного консорциума журналистов-расследователей, Изабель душ Сантуш и ее муж скупали ценные госактивы, превратив богатую нефтью и алмазами Анголу в одну из беднейших стран на Земле. В общей сложности казна Анголы лишилась 1,6 миллиарда долларов.
Супруги построили бизнес-империю из 400 компаний в 41 государстве. Предприятия получали государственные контракты с завышенными на миллиард долларов ценами. До 2017 года Изабель душ Сантуш возглавляла крупнейшую нефтяную компанию Анголы Sonangol, однако затем была уволена новым президентом Жуаном Лоренсу в рамках антикоррупционной кампании.
Изабель душ Сантуш родилась в Баку в семье Жозе Эдуарду душ Сантуша (был активистом Народного движения за освобождение Анголы) и уроженки Пензы Татьяны Кукановой.