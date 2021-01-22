Огромного сома длиной с человека поймали в Париже возле Лувра

Возле музея Лувра в Париже пойман огромный сом длиной с человека. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Когда рыболов вытащил гигантскую рыбу из реки Сена, вокруг стали собираться пораженные люди. «Кто-то крикнул, что это "Лох-Несс из Сены", — рассказывает Лина Ловиса Нильссон (Lina Lovisa Nilsson), ставшая очевидцем этой сцены и снявшая ее на видео. — Люди называли рыбу доисторическим динозавром и чудовищем».

Нильссон предполагает, что это одна из самых крупных рыб, когда-либо попадавших на крючок в центре Парижа. Она выяснила, что длина самого большого сома, которого поймали в Сене, составляла 1,9 метра. По ее оценке, луврский сом был сопоставим с ним по размеру. «Я не видела ничего подобного ни в одном из крупных городов, которые посещала», — утверждает женщина.

В 2015 году сообщалось, что рыбак из Италии Юри Грисенди поймал в реке По крупного сома. Вес улова составил около 120 килограммов.