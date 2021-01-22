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Мишустин уволил двух федеральных чиновников

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил двух высокопоставленных федеральных чиновников. Соответствующие сведения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, премьер подписал приказ об увольнении Олега Духовницкого с поста главы Федерального агентства связи (Россвязи). Решение принято в связи с упразднением этого ведомства.

Также Мишустин освободил от должности заместителя председателя фонда ОМС Юрия Нечепоренко. Он занимал этот пост с 2012 года.

Ранее в январе Мишустин уволил заместителя министра транспорта Юрия Цветкова.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь. Функции данных ведомств перейдут министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Минцифры становится правопреемником агентств, в том числе и по судебным обязательствам.

Процесс ликвидации обоих ведомств должен завершиться до конца июня 2021 года.

16 ноября Мишустин объявил о сокращении штатов в министерствах и региональных подразделениях. В основном речь идет о сокращении штатных позиций.

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