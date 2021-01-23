Полиция раздала маски на несанкционированной акции в Москве

Сотрудники полиции раздали медицинские маски на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что на Пушкинской площади девушки-полицейские выдают маски всем, кто пришел без них. «Просьба соблюдать меры безопасности против коронавирусной инфекции», — уточнили правоохранители.

Также в Telegram-канале Андрея Вышинского сообщается, что росгвардейцы угощают прохожих чаем с печеньем.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.