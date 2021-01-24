Ребенок «выбил» петардой несколько канализационных люков и попал на видео

Маленький житель города Дачжоу, расположенного в китайской провинции Сычуань, решил повторить популярный трюк и кинул петарду в канализационный люк. Кадры с последствиями таких действий опубликовал портал Net Ease.

На записи видно, как ребенок бросает в канализацию пиротехнику и через некоторое время по меньшей мере пять крышек канализационных люков одновременно взмывают вверх, пугая оказавшихся поблизости прохожих.

По данным портала, инцидент произошел 22 января. Никто из находившихся на месте граждан не пострадал, сам ребенок тоже успел своевременно отбежать. Люки уже отремонтировали.