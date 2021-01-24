Мир
 
Последние новости
Мария Максакова вернулась в Россию
Число случаев коронавируса в США превысило 25 миллионов
Самолет с футболистами бразильского клуба разбился при взлете
Ударивший россиянку в живот силовик пришел к ней с цветами
SpaceX успешно провела запуск ракеты с рекордным числом спутников
Франция предложила ввести антироссийские санкции из-за Навального
Доктор Мясников назвал неочевидный признак рака
Появилось видео лишившей российских лыжников медали стычки Большунова и финна
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев пригрозил судом известному диетологу
Новости партнеров
Прослушать новость

Ребенок «выбил» петардой несколько канализационных люков и попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Маленький житель города Дачжоу, расположенного в китайской провинции Сычуань, решил повторить популярный трюк и кинул петарду в канализационный люк. Кадры с последствиями таких действий опубликовал портал Net Ease.

На записи видно, как ребенок бросает в канализацию пиротехнику и через некоторое время по меньшей мере пять крышек канализационных люков одновременно взмывают вверх, пугая оказавшихся поблизости прохожих.

По данным портала, инцидент произошел 22 января. Никто из находившихся на месте граждан не пострадал, сам ребенок тоже успел своевременно отбежать. Люки уже отремонтировали.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
四川一熊孩子往下水道丢鞭炮，多个井盖被翻天
Жители российского города потребовали от властей запретить фейерверки
Школьник бросил петарду в канализационный люк и «открыл портал в ад»