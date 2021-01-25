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Госдепу не удалось отследить выделенные для других стран деньги

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Фото: Wikipedia

Госдепартаменту США не удалось отследить, куда уходят выделенные для помощи другим странам деньги. Об этом пишет RT со ссылкой на отчет Управления генерального инспектора ведомства.

Некоторые бюро не понимали, какие именно данные о международной помощи нужно мониторить. Помимо этого, из-за отсутствия четкого плана, административное бюро и бюро финансового инспектора и глобальных финансовых услуг Госдепа не обучили сотрудников нововведениям в информационно-технологических системах. Эти технологии нужны, чтобы отслеживать данные по странам, получающим субсидии от США. С 2017-го на их внедрение потратили 6,8 миллиона долларов.

«При отсутствии плана (...) есть риск того, что Госдепартамент будет и дальше выдавать ненадежные данные о своей работе по предоставлению иностранной помощи», — говорится в отчете.

Несмотря на рост иностранной помощи, Госдеп регулярно совершал ошибки в отслеживании денег. Например, в 2015-м сообщалось, что компьютерные системы ведомства не контролируют детальную информацию об использовании бюджета.

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