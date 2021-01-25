Россиянин попытался поджечь суд коктейлем Молотова

В Республике Бурятия 33-летний россиянин бросил бутылку с зажигательной смесью в здание Прибайкальского районного суда. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает «Байкал-daily».

По данным издания, ранее неоднократно судимый житель республики самодельным коктейлем Молотова попытался совершить поджог здания около часа ночи. Также мужчина хотел повредить припаркованную рядом машину. Подозреваемый был оперативно задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Мотив преступления выясняют сотрудники правоохранительных органов. Издание связывает случившееся с рассмотрением в суде громкого судебного процесса по делу бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова, сбившего насмерть 17-летнюю девушку. Очередное заседание суда назначено на 25 января.

6 декабря сообщалось, что в Красноярском крае уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») возбуждено в отношении мужчины, который при помощи коктейля Молотова поджег отдел полиции в селе Шалинское (Манский район).