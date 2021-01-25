Названы сроки поездки Путина в Индию

Президент России Владимир Путин поедет с визитом в Индию в середине 2021 года. О планах организовать такую поездку для встречи российского лидера с премьер-министром Нарендрой Моди рассказал посол Индии в России Венкатеш Варма на встрече с журналистами.

«Мы планируем организовать ряд визитов высокопоставленных чиновников в первом квартале года, чтобы подготовиться к возможному двустороннему саммиту. Он состоится где-то в середине года, если ситуация с коронавирусом позволит провести личную встречу», — приводит корреспондент «Ленты.ру» слова дипломата.

На той же встрече посол рассказал, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». По его словам, чувствует он себя хорошо, другие его коллеги тоже намереваются получить прививку.

Двусторонний саммит глав России и Индии проходил каждый год, начиная с 2000-го. Только в прошлом году он был отменен из-за пандемии коронавируса нового типа SARS-CoV-2.