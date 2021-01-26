Ценности
 
Последние новости
Стало известно о продлении ракетного договора между Россией и США
Путин поговорил с Байденом по телефону
Володин сделал выбор между Трампом и Байденом
Бывший футболист сборной Украины рассказал о самой лютой пьянке
Раскрыто число переболевших COVID-19 депутатов
Невеста выбрала «платье мечты» как у своей родственницы и подставила ее
Новым госсекретарем США стал Энтони Блинкен
По итогам несанкционированных акций возбуждено 20 уголовных дел
Samsung не поверила в Galaxy S21
Российский программист из Кремниевой долины убил жену и дочь
Новости партнеров
Прослушать новость

«Королева легинсов» из TikTok назвала «идеальную для ягодиц» вещь

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @devinkolson / TikTok

Девушки массово начали снимать видео в вещи из интернет-магазина Amazon и запустили новый тренд. На соответствующие ролики в TikTok обратили внимание журналисты New York Post.

Речь идет о легинсах различных расцветок, которые визуально увеличивают ягодицы за счет специальных швов на задней части. По информации издания, они продаются на крупных онлайн-площадках и стоят от 12 до 28 долларов (от 1240 до 2890 рублей).

Неприличные лосины прослыли в интернете «идеальными для ягодиц» и стали популярными благодаря TikTok. Так, например, пользовательница с никнеймом devinkolson, провозгласившая себя «королевой легинсов», примерила описанную модель в темно-серой, белой и черной расцветках и продемонстрировала свои ягодицы на камеру. «Боже мой, пожалуйста, купите это», — произносит она на кадрах видео. Публикация стала вирусной, набрав 8,1 миллиона просмотров и больше миллиона лайков.

Несмотря на всеобщую похвалу вещи в сети, автора материала разочаровали данные легинсы: по ее словам, после тренировки в области колен образовались дырки.

В ноябре 2020 года школьницам из ирландского города Карлоу запретили носить легинсы из-за похоти учителей-мужчин. По словам одного из родителей, в учебном заведении было проведено собрание, куда пригласили девочек в возрасте от 12 до 18 лет. Там их призвали отказаться от обтягивающих вещей, таких как легинсы и короткие юбки, чтоб избежать излишнего внимания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
TikTok’s viral Amazon ‘butt-crack’ leggings made me feel naked
Темные круги под глазами от недосыпа стали новым трендом в TikTok
Школьницам запретили носить легинсы из-за похоти учителей-мужчин
Ценности
Ценности00:0226 ноября 2020
Кит Флинт

«Удовольствие от боли — порочно»

Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
15:3920 января

Киркоров в наряде Louis Vuitton показал свой завтрак в роскошном отеле Дубая

14:5520 января

Дочь Трампа позвали замуж и подарили ей кольцо за десятки миллионов рублей

13:5220 января

В «Модном приговоре» раскрыли способ «немедленно постройнеть» с помощью наряда

Ценности00:0121 ноября 2020
Никита Михалков и Татьяна Михалкова

«А какие ножки-то!»

Как «девочка-скелет» стала одной из лучших моделей СССР и покорила сердце звезды советского кино
12:5220 января

Женщина показала способ остановить запотевание очков с маской на лице

11:4920 января

Математика определила знаменитостей с идеальными лицами

10:3720 января

Первая снявшаяся в купальнике и хиджабе модель раскрыла причины отказа от работы

Ценности00:0119 ноября 2020

Голодные до красоты

Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
09:2920 января

Беременную невесту российского миллиардера обругали за фото c оголенной грудью

07:5920 января

Фигура Дженнифер Лопес в бикини на пляже вновь удивила поклонников

05:2320 января

Косметолог раскрыл продукт с омолаживающим эффектом

Россия
«Осколки остались в наших телах навсегда»
Десять лет назад смертник атаковал Домодедово, погибли 37 человек. Выжившие все еще живут в страхе
«К таким идеям отношение скорее настороженное»
В России начинают вводить ковидные паспорта. Что это значит — отвечает юрист
Снежки и дубинки
Как прошли несанкционированные акции по всей России
«Чтобы выжить, необходимо было отказаться от смелости»
СССР пытался создать поколение мужчин-героев. Что из этого вышло?
Все материалы
Мир
Названа особая опасность коронавируса для рабочего класса
Раскрыта личность напавшего с ножом на россиян в Турции
«Отложим кризис на пять лет»
США готовы продлить ракетный договор с Россией. Почему Байден решил пойти на уступки?
В ЕС не стали предлагать новых санкций из-за Навального
«Очнулась через три дня с переломами»
Аргентину считают лучшей страной для трансгендеров. Как им там живется на самом деле?
Названы сроки поездки Путина в Индию
«Демократия восторжествовала»
Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
Все материалы
Бывший СССР
Армения указала на враждебные действия Турции и Азербайджана
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Тихановская получила крест от Эстонии
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Белоруска разрисовала щиты силовиков и получила два года колонии
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Зеленского назвали ответственным за тотальную украинизацию
Все материалы
Экономика
Россия договорилась о поставках титана для Boeing
Назван самый дорогой в мире бренд
«Это была сильнейшая пирамида»
Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор
Зеленая энергетика в Европе обогнала обычную
Экологические мегатренды
Как российский бизнес борется с парниковым эффектом
ФАС рассмотрит жалобу акционера «Трансаммиака» на торги по продаже акций
«Академик Черский» в порту МукранОдиссея «Академика Черского»
«Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря
Все материалы
Силовые структуры
СК возбудил дело о поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину
Война и амир
В Чечне уничтожили последнего главаря боевиков. Спецслужбы охотились за ним 10 лет
СК возбудил четыре дела о нападении на полицейских в Москве
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Ударивший россиянку в живот силовик пришел к ней с цветами
«Было страшно видеть ее взгляд»
Убийство школьницы поставило в тупик милицию СССР. В нем подозревали Чикатило, а казнили невиновного
Участниц Pussy Riot арестовали после наезда на полицейского в Москве
Все материалы
Наука и техника
Владыки морей
Кто помогал русским и американцам победить флот Гитлера. Редкие снимки Второй мировой войны
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
Бывший российский футболист напал на полицейских в Подмосковье
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Роднина предостерегла Большунова после стычки с финским соперником
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Макгрегора отстранили от боев на полгода
Конор Макгрегор и Дастин ПорьеЗабойный реванш
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора. Но ирландец не собирается завершать карьеру
Клуб НХЛ подписал контракт с 20-летним россиянином
Все материалы
Культура
Компания Вайнштейна выплатит миллионы долларов пострадавшим женщинам
Герои на героине
Жили быстро, меняли мир и умирали молодыми: 15 великих историй эпохи джаза
«Матрица» и «Звездные войны» вошли в список фильмов с самой уродливой графикой
«Мы услышали невыносимо громкие вопли»
История британца, который объездил весь мир ради уникальной коллекции животных
HBO выпустит сериал о Гарри Поттере
Зловещий Олег
Жестокие пытки, арктический Киев и Козловский на кресте: чем закончились «Викинги»
Дженнифер Лопес раскритиковали за челлендж с выкидыванием драгоценностей
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева предупредила россиян о вреде родниковой воды
«Учат весь мир свободе слова»
 
Новыми ведущими «Орла и решки» стали двое мужчин
Король говорил
Умер Ларри Кинг. Он был самым известным интервьюером в истории и мог разговорить кого угодно
Ведущая «Давай поженимся!» выбрала жениха для Бузовой
Баланс черного
Яркие моменты из жизни простых людей — на лучших черно-белых снимках со всего мира
Доктор Мясников пожаловался на удаление его поста за враждебные высказывания
Все материалы
Ценности
Женщина с самым красивым лицом в мире рассказала о травле в сети
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»
От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
Эксперт раскрыла способ спать на час дольше
В сети оценили наряды внуков Джо Байдена за сотни тысяч рублей на инаугурации
Коллаборация adidas и бренда Бейонсе IVY PARKЧемпионы стиля
Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
Популярная женская процедура едва не лишила зрения клиентку салона красоты
«Влюбила в себя султана»
Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
Все материалы
Путешествия
В бассейне 11-летнюю россиянку чуть не засосало в водный фильтр
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Российские туристы рассказали о своих путешествиях в период пандемии
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
В России оценили открытие границ Кипра для туристов
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
В турецком городе снесут 240 домов ради туристов
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл два миллиона рублей и оставил лотерейный билет в баре
56-летняя мать четырех взрослых детей раскрыла тайну неувядающей красоты
«Мы на острове, тут все на виду»
История россиянки из глубинки, которая влюбилась во Вьетнам, переехала туда и открыла свое дело
Посетитель кафе оставил 104 тысячи рублей в качестве чаевых
«Слухи здесь распространяются быстро»
Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России
Женщина пришла в дом престарелых через десять дней после своих похорон
«Многие испанцы живут с родителями до 30 лет»
История россиянки, которая вышла замуж за испанца, переехала к нему и развелась
Все материалы
Дрон заснял загадочные модели на заводе Tesla
Удивительные «Теслы»: от кабриолета до катафалка
Вспоминаем самые экзотические проекты на базе электромобиля Tesla Model S
Ferrari 550 Maranello превратили в штучный универсал
V — значит Vito? До Приэльбрусья и обратно с полной загрузкой
Зачем вообще путешествовать на автомобиле и почему минивэн удобнее внедорожника
Российский моторный завод Ford выкупили за 1,14 миллиарда рублей
Российский дизайнер выбрал главные машины десятилетия
Один год — одна модель. Предупреждаем: это очень субъективная подборка
Японцы готовятся к выпуску электрокаров за 200 тысяч рублей
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы