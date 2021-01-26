«Королева легинсов» из TikTok назвала «идеальную для ягодиц» вещь

Девушки массово начали снимать видео в вещи из интернет-магазина Amazon и запустили новый тренд. На соответствующие ролики в TikTok обратили внимание журналисты New York Post.

Речь идет о легинсах различных расцветок, которые визуально увеличивают ягодицы за счет специальных швов на задней части. По информации издания, они продаются на крупных онлайн-площадках и стоят от 12 до 28 долларов (от 1240 до 2890 рублей).

Неприличные лосины прослыли в интернете «идеальными для ягодиц» и стали популярными благодаря TikTok. Так, например, пользовательница с никнеймом devinkolson, провозгласившая себя «королевой легинсов», примерила описанную модель в темно-серой, белой и черной расцветках и продемонстрировала свои ягодицы на камеру. «Боже мой, пожалуйста, купите это», — произносит она на кадрах видео. Публикация стала вирусной, набрав 8,1 миллиона просмотров и больше миллиона лайков.

Несмотря на всеобщую похвалу вещи в сети, автора материала разочаровали данные легинсы: по ее словам, после тренировки в области колен образовались дырки.

В ноябре 2020 года школьницам из ирландского города Карлоу запретили носить легинсы из-за похоти учителей-мужчин. По словам одного из родителей, в учебном заведении было проведено собрание, куда пригласили девочек в возрасте от 12 до 18 лет. Там их призвали отказаться от обтягивающих вещей, таких как легинсы и короткие юбки, чтоб избежать излишнего внимания.