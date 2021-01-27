Госсекретарь США заявил о спросе на мировое лидерство Америки

В мире есть спрос на лидерство Америки, поскольку она лучше других способна объединить вокруг себя остальные страны для борьбы с глобальными вызовами, заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен во время приветственной речи в Госдепе. Трансляцию выступления вел Reuters.

По словам дипломата, мировое сообщество пристально наблюдает за новой администрацией и пытается понять, сделает ли она ставку на сотрудничество с союзниками и партнерами для преодоления общих вызовов — пандемии коронавируса, изменения климата, экономического кризиса, а также угроз безопасности и стабильности со стороны противников Вашингтона.

«Мир нуждается в руководящей роли Америки. И мы ее будем играть, потому что вместе с США мир с гораздо большей вероятностью сможет решить имеющиеся проблемы и ответить на возникающие вызовы», — заявил Блинкен. Госсекретарь добавил, что Америка лучше других способна объединить вокруг себя остальные страны во имя всеобщего блага.

Ранее сенат США поддержал предложенную президентом США Джо Байденом кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря страны. Новый ведущий американский дипломат, как и многие другие члены новой администрации, давно работает с президентом-демократом Байденом. В частности, он был вторым лицом в Государственном департаменте во время президентского срока Барака Обамы — Байден тогда занимал пост вице-президента.