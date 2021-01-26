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Новым госсекретарем США стал Энтони Блинкен

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Graeme Jennings / Reuters

Сенат США поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру на пост госсекретаря страны. Новым ведущим американским дипломатом стал Энтони Блинкен, передает агентство Reuters.

За него проголосовало 78 членов Сената, против — 22. По результатам голосования он получил возможность присягнуть в качестве госсекретаря — и не преминул сделать это.

Блинкен, как и многие другие члены новой администрации, давно работает с президентом-демократом Байденом. В частности, он был вторым лицом в Государственном департаменте во время президентского срока Барака Обамы — Байден тогда занимал пост вице-президента.

Администрация Байдена — самая этнически разнообразная за всю историю американского государства: каждый второй назначенный им управленец относится к представителям цветного населения. Главой Пентагона при нем впервые стал афроамериканец. Пост вице-президента впервые заняла небелая женщина — Камала Харрис имеет индийское и негритянское происхождение.

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