Новым госсекретарем США стал Энтони Блинкен

Сенат США поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру на пост госсекретаря страны. Новым ведущим американским дипломатом стал Энтони Блинкен, передает агентство Reuters.

За него проголосовало 78 членов Сената, против — 22. По результатам голосования он получил возможность присягнуть в качестве госсекретаря — и не преминул сделать это.

Блинкен, как и многие другие члены новой администрации, давно работает с президентом-демократом Байденом. В частности, он был вторым лицом в Государственном департаменте во время президентского срока Барака Обамы — Байден тогда занимал пост вице-президента.

Администрация Байдена — самая этнически разнообразная за всю историю американского государства: каждый второй назначенный им управленец относится к представителям цветного населения. Главой Пентагона при нем впервые стал афроамериканец. Пост вице-президента впервые заняла небелая женщина — Камала Харрис имеет индийское и негритянское происхождение.