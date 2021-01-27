В российском центре по борьбе с алкоголизмом пациентов били и держали на цепи

В поселке Солонцы Красноярского края сотрудники центра по борьбе с алкоголизмом били своих пациентов, насильно их удерживали и держали на цепи. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, издевательства продолжались с 2018 по 2020 год. Пациентов удерживали в центре ради денег. Они находились «в условиях жесткой изоляции от общества под предлогом оказания им помощи в преодолении указанной зависимости».

Пациентов били, обливали холодной водой, принуждали к физическому труду и приковывали наручниками к деревянным чуркам. На цепи они проводили от нескольких суток до нескольких недель. Кроме того, пациентов центра помещали в холодный подвал глубиной около полутора метров, запирали там и запрещали выходить.

В отношении директора и одного из сотрудников центра возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы двух лиц, не связанное с их похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее в Омске задержали руководителя центра психологической помощи и реабилитации и его ранее судимого напарника по подозрению в издевательствах над пациентами, страдающими зависимостью от алкоголя и наркотиков. В ходе обысков в реабилитационном центре изъяты газовый пистолет и огнестрельное оружие, конструктивно схожее с боевым пистолетом Макарова. Кроме этого, оперативники обнаружили сильнодействующие медицинские препараты.