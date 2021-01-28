Муж расстрелял блогершу во время ссоры из-за откровенного видео

35-летняя блогерша из Бразилии Элиан Феррейра Сиолин (Eliane Ferreira Siolin) была расстреляна мужем во время ссоры. Как сообщает Daily Mail, пара поругалась из-за откровенного видео, которое женщина опубликовала в соцсети TikTok.

Отмечается, что убийство произошло 24 января во время семейного барбекю. 41-летний муж Сиолин Алехандро Антонио Агилера Канталлупи (Alejandro Antonio Aguilera Cantallupi) выстрелил в супругу не менее 14 раз, а затем совершил самоубийство.

По данным издания, их тела нашли на заднем дворе загородного дома в бразильском муниципалитете Понта-Поран. Помимо множества огнестрельных ран, у Сиолин обнаружили перелом правого плеча.

На месте преступления полиция обнаружила пистолет и несколько патронов. По неофициальной информации, свидетелем трагедии стала шестилетняя дочь блогерши, а спор произошел из-за откровенного ролика в TikTok.

Один из полицейских опросил друзей пары и выяснил, что они регулярно вступали в конфликты, даже в публичных местах. Сиолин вела аккаунт в TikTok, где публиковала короткие видео с собой в откровенных нарядах. На нее были подписаны почти 60 тысяч человек.

В октябре 2020 года 20-летняя блогерша из Мексики Арелин Мартинес (Areline Martínez) была случайно застрелена во время съемки ролика. Тогда она вместе с друзьями разыгрывала похищение для видео в соцсети TikTok, В их руках оказалось настоящее оружие.