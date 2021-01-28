Украинцы назвали Байдена потомком киевских князей

Эксперты украинского издания «Историческая правда» опубликовали статью, где назвали президента США Джозефа Байдена прямым потомком галицких и киевских князей.

Авторы материала сделали такие выводы на основе данных французского портала Geneanet.org. Они изучили генеалогию рода Байденов и пришли к выводу, что президент действительно может иметь среди предков правителей древнерусских княжеств.

По данным издания, родословная американского лидера восходит к английскому барону Саймону де Фельбриггу, который жил на рубеже XIV и XV веков. Дворянин был женат на Малгожате Тешинской — дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака.

Этот шляхтич, в свою очередь, был сыном князя Казимира Тешинского и княгини Евфемии Мазовецкой — дочери Марии Галицкой и внучки короля Руси (западноевропейский титул галицких правителей) Юрия I. Отмечается, что бабушкой Казимира по материнской линии была Дюранса — прямая внучка Великого князя Киевского и православного святого Владимира Мономаха из династии Рюриковичей.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии «химии» в отношениях между президентом Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом. По его словам, политиков объединяет стремление сплотить разрозненные части общества в непростые времена.