Младенец переболел сепсисом, COVID-19 и кишечной палочкой и выжил вопреки всему

В английском городе Ланкашир недоношенный ребенок переболел сепсисом, новой коронавирусной инфекцией и кишечной палочкой и выжил вопреки всем осложнениям. Об этом сообщает Daily Mail.

Арчи Эдвардс (Archie Edwards) появился на свет 1 декабря, на 15 недель раньше запланированного срока. При родах у ребенка, весившего всего 765 граммов, не билось сердце. Его 21-летние родители Шери Мюррей и Роберт Эдвардс опасались, что младенец не выживет, но спустя 40 минут Арчи реанимировали и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

На пятой неделе жизни у Арчи обнаружили кишечную палочку, которая привела к заражению крови. Последующие обследования выявили у младенца COVID-19. Мальчик считается одним из самых юных пациентов Великобритании, заразившихся коронавирусом.

Вопреки опасениям родителей и докторов, Арчи поборол COVID-19 и сепсис и теперь восстанавливается в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Ожидается, что к марту он уже будет дома. «Он боец; когда я впервые взяла его на руки, мне казалось, что это сон. Он был очень легким, и, положив его на грудь, я чувствовала только его голову, — рассказывает Шери. — Я очень радуюсь и горжусь, что он смог победить болезни».

Ранее сообщалось, что в английском городе Норидж, графство Норфолк, врачи выходили недоношенную новорожденную с целым списком болезней. За время пребывания в больнице у маленькой Лилли обнаружили три инфекции, кишечную непроходимость, кровоизлияние в мозг и проблемы с кишечником, которые требовали хирургического вмешательства.