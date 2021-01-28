МГУ вернет студентов с дистанционки

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова анонсировал возвращение студентов с дистанционного формата обучения. Соответствующий указ подписал ректор вуза Виктор Садовничий, сообщается на сайте.

Так, весенний семестр 2020-2021 учебного года начнется в понедельник, 8 февраля. Обучение будет вестись в очном формате. При этом уточняется, что останется возможность частичной реализации учебных программ с применением электронного обучения и дистанционный образовательных технологий.

Преподаватели старше 65 лет или имеющие хронические заболевания будут допускаться к аудиторным занятиям по согласованию. Также должны быть исключены массовые мероприятия с участием студентов из разных групп. Кроме того, студентам и сотрудникам предписано соблюдать все противоэпидемиологические требования.

В ноябре 2020-го студенты МГУ подали коллективный иск в суд с требованием вернуть часть платы за обучение через суд, поскольку из-за перехода на дистанционку качество получаемых знаний снизилось. Согласно тексту, из-за ограничений учащиеся лишились возможности не только посещать лекции, но и пользоваться библиотекой МГУ и контактировать с преподавателями лично, хотя это предусмотрено договором. Также в нем выдвинуты и другие требования, в частности перерасчет стоимости проживания студентов в общежитии и отмена платы для тех, кто уехал на время ограничений.