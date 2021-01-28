Боец MMA нокаутировал соперника «безумным» ударом с разворота

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Самбет Наиманбаев одержал победу над соотечественником Элжаном Алиаскаром на турнире Octagon 15. Видео доступно в Instagram организации.

Турнир прошел в Алма-Ате. Во втором раунде Наиманбаев нокаутировал соперника ударом с разворота, который пользователи сети в комментариях назвали «безумным». Алиаскар потерял сознание, и бой был остановлен. Медики оказали спортсмену первую помощь, после чего он пришел в себя.

На счету 34-летнего Наиманбаева теперь четыре победы и четыре поражения в поединках по правилам смешанных единоборств. До этого спортсмен выступал в американских промоушенах Global Proving Ground и Ring of Combat.