Мир
 
Последние новости
Главы ДНР и ЛНР заявили о будущем Донбасса с Россией
Комаровский объяснил опасность популярного метода народной медицины
Депутат Госдумы отказался признать вину по делу о крупнейшей взятке в России
Рассекречен убийца флагманов от Xiaomi
Золото оказалось не нужно людям
Размер ипотеки в России побил рекорд
Серфер попал под 18-метровую волну и выжил
Избитый Широковым судья отказался платить адвокатам
Байден разозлил нефтяников
Новости партнеров
Прослушать новость

ЕС сократил список стран для поэтапного снятия ограничений на въезд

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Issei Kato / Reuters

Европейский союз сократил число стран, для граждан которых будут поэтапно сниматься ограничения на въезд. Соответствующее решение опубликовано на сайте Европейского совета.

Из перечня была исключена Япония. Таким образом в списке остается всего семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.

При этом уточняется, что ограничения на въезд не затрагивают жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

По данным ВОЗ, за все время в Европе было зафиксировано свыше 33 миллионов случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 722 тысячи человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии
Восстановление главной экономики Европы застопорилось
В Европе поставили цели по созданию коллективного иммунитета к коронавирусу