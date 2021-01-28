ЕС сократил список стран для поэтапного снятия ограничений на въезд

Европейский союз сократил число стран, для граждан которых будут поэтапно сниматься ограничения на въезд. Соответствующее решение опубликовано на сайте Европейского совета.

Из перечня была исключена Япония. Таким образом в списке остается всего семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.

При этом уточняется, что ограничения на въезд не затрагивают жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

По данным ВОЗ, за все время в Европе было зафиксировано свыше 33 миллионов случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 722 тысячи человек.