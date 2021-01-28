Норвежский лыжник посчитал стычку Большунова с финским соперником веселой

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо отреагировал на инцидент с россиянином Александром Большуновым и финном Йони Макки на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом сообщает TV2.

Норвежец отметил, что его развеселило произошедшее. Он также добавил, что в действиях российского лыжника узнал себя. При этом, по мнению Клебо, Большунов перешел допустимые границы. «Я тоже бил заграждения и тому подобное, но все равно нужно держать это при себе», — добавил Клебо.

26 января глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и Большунов извинились перед финской стороной за случившееся после эстафеты. Они заявили, что в российской команде ценят принцип «честной игры».

Стычка между Большуновым и финном Йони Мяки произошла на финише эстафеты 24 января. Финн подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Из-за неспортивного поведения россиянина первая национальная команда была лишена бронзовых наград в эстафете, а на Большунова подали заявление в полицию.