В США солдаты выпили антифриз и оказались в больнице

Военнослужащие Сухопутных войск США оказались в больнице после того, как выпили антифриз, перепутав его с алкоголем. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел 28 января, когда солдаты завершали 10-дневные полевые учения на базе Форт Блисс (штат Техас). «Согласно первоначальным данным, военнослужащие употребили данное вещество, полагая, что пьют алкогольный напиток. Первоначальная токсикологическая экспертиза показала, что солдаты отравились этиленгликолем», — говорится в заявлении Управления по связям с общественностью армии США.

Всего пострадали 11 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Также отмечается, что правила армии и военной базы запрещают употребление алкоголя во время полевых учений.

Ранее, в декабре 2019 года, сообщалось о стрельбе на авиабазе Военно-морских сил США в штате Флорида. Ее устроил лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани (Mohammed Saeed al-Shamrani) из-за шутки о его усах.