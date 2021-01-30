Мир
 
Последние новости
В России за сутки выявили 19 032 новых случая заражения коронавирусом
В России умерли 512 пациентов с коронавирусом за сутки
Разработчик «Спутника V» создаст новую вакцину от коронавируса
Отрицавший холокост российский профессор попал в реанимацию
Гол игрока «Тоттенхэма» дальним ударом признан лучшим в туре АПЛ
Две европейские страны закрылись из-за коронавируса
Мишустин увеличил размер пособий некоторым россиянам
Сын Плющенко рассказал о своих гонорарах и желании получать только доллары
Мясников назвал срок начала новой волны коронавируса в России
Российский «Панцирь» вывезут в США на демонтаж
Новости партнеров
Прослушать новость

В США солдаты выпили антифриз и оказались в больнице

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Военнослужащие Сухопутных войск США оказались в больнице после того, как выпили антифриз, перепутав его с алкоголем. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел 28 января, когда солдаты завершали 10-дневные полевые учения на базе Форт Блисс (штат Техас). «Согласно первоначальным данным, военнослужащие употребили данное вещество, полагая, что пьют алкогольный напиток. Первоначальная токсикологическая экспертиза показала, что солдаты отравились этиленгликолем», — говорится в заявлении Управления по связям с общественностью армии США.

Всего пострадали 11 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Также отмечается, что правила армии и военной базы запрещают употребление алкоголя во время полевых учений.

Ранее, в декабре 2019 года, сообщалось о стрельбе на авиабазе Военно-морских сил США в штате Флорида. Ее устроил лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани (Mohammed Saeed al-Shamrani) из-за шутки о его усах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден перепутал Ирак с Ираном в памятной речи о погибших солдатах США
Конфликт с участием солдат армии США в Сирии попал на видео
Устроившего стрельбу на базе ВМС США солдата оскорбила шутка про усы из порно