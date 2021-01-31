Калининградские власти оценили сценарий превентивного удара НАТО по региону

Власти Калининградской области назвали фантазиями сценарий превентивного удара вооруженных сил НАТО по региону. Об этом заявил глава пресс-службы правительства субъекта Дмитрий Лысков, сообщает РИА Новости в воскресенье, 31 января.

«Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различными экспертами и институтами. Назвать их больше как фантазиями никак не получается», — оценил он, рекомендовав вместо этого «подумать о создании туристических маршрутов в регион».

Ранее издание Over Defense, опираясь на данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA) сообщило, что сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе. Согласно публикации, речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности (БРМД), способных переносить ядерное оружие (имеются в виду прежде всего ракетные комплексы «Искандер»), нанесении ущерба кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, уничтожении находящихся в регионе зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и «ликвидации российских войск в Калининграде для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

Из публикации становится известным, что основными факторами победы НАТО, представляемой, в частности, Вооруженными силами Польши, в гипотетическом конфликте в Калининградской области считаются «скорость и внезапность».