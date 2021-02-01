Приятели нашли способ не платить за перевес в аэропорту и вызвали споры в сети

Четверо приятелей съели 30 килограммов апельсинов за 30 минут, чтобы избежать доплаты за перевес в аэропорту и тем самым вызвали споры в сети. Об этом пишет Medialeaks.

По информации издания, житель Китая по фамилии Ванг и трое его попутчиков возвращались из рабочей поездки в городе Куньмин. По пути в аэропорт мужчины приобрели ящик апельсинов, но в итоге не смогли взять его в самолет.

Сотрудники стойки регистрации сообщили путешественникам, что за каждый килограмм цитрусовых им придется доплатить по десять юаней (примерно 117 рублей), однако туристы нашли способ не платить за перевес. «Мы просто встали там и все съели. На это ушло минут 20-30», — поделился Ванг.

После этого мужчины погрузились в самолет и пожалели о содеянном, поскольку почувствовали себя плохо, а во рту у них начали появляться язвы.

Когда новость о случившемся просочилась в СМИ, пользователи социальных сетей начали активно обсуждать случившееся. Некоторые из читателей портала Reddit были шокированы выходкой пассажиров и вспомнили случаи, когда их знакомые «уничтожили» свой желудок, съев большое количество апельсинов.

При этом другие вообще не поверили в произошедшее и сочли эту историю выдумкой. Однако нашлись и те, кто порадовался за приятелей, пошутив, что у них больше никогда не будет недостатка витамина C.

В сентябре 2020 года россиянка назвала способы уменьшить вес багажа, чтобы не переплачивать за перевес. В первую очередь девушка посоветовала «не пытаться перевезти весь дом» и взять только самые необходимые вещи, желательно, не мнущиеся.