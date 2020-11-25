Мужчину приговорили к двум годам тюрьмы за неоплаченный перевес в аэропорту

Бывшего главу авиакомпании Thai Airways приговорили к двум годам тюрьмы за неоплаченный перевес багажа в 300 килограммов на рейсе из Японии в Таиланд. Об этом сообщает The Bangkok Post.

Как установил суд, в 2009 году Уоллоп Бхукканасут (Wallop Bhukkanasut) вместе с женой возвращался на родину из Японии. Мужчина, занимавший пост председателя совета директоров перевозчика, потребовал от персонала изменить заявленный вес багажа, чтобы бесплатно доставить груз из Нариты в аэропорт Суваннапхум в Бангкоке.

Факт превышения полномочий вскрылся только год спустя. Главе авиакомпании пришлось покинуть пост, кроме того, от него потребовали оплатить сверхнормативный багаж.

На время следствия, которое длилось несколько лет, Бхукканасут был освобожден под залог. В ноябре 2020 года суд по делам о коррупции и неправомерных действиях признал его виновным в совершении преступления и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Отмечается, что экс-главе авиакомпании также вменили эпизод с получением подарков на 99 евро от частной фирмы.

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