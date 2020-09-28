Путешествия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Задержан депутат и сын бывшего губернатора Иркутской области
Найдено средство против смертельно опасной инфекции
Россиянин убил продавщицу банкой компота из-за карточного долга брата
Передача по телевидению заставила отца усомниться в родстве со своим ребенком
Бывший менеджер Трампа попытался покончить с собой
Познер назвал идиотством позицию Запада насчет российской вакцины
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями
Саакашвили назвал «идиотскими» директивы Европы для Украины
Россиянам дали пять советов по защите от коронавируса
Новости партнеров

Российская туристка назвала способы избежать проблем с перевесом в аэропорту

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mark Metcalfe / Getty Images

Россиянка назвала способы уменьшить вес багажа, собираясь в путешествие, чтобы избежать проблем с перевесом в аэропорту. Своими рекомендациями туристка поделилась в блоге «На крыльях» на платформе «Яндекс Дзен».

В первую очередь девушка посоветовала «не пытаться перевезти весь дом» и взять только самые необходимые вещи, желательно, не мнущиеся, чтобы «не бегать в поисках утюга». Также она призвала не брать на курорты много теплой одежды, которая, скорее всего, не пригодится.

«Лучше надеть все тяжелые вещи, такие как куртку, джинсы и кроссовки, на себя во время полета, чтобы не занимать много места в чемодане», — отметила она.

Далее девушка посоветовала сразу уточнить, есть ли в отеле необходимые принадлежности — тапки, полотенца, фен, чтобы без необходимости не брать их с собой.

«Может быть, вы замечали, что чаще всего именно мелочи перегружают чемодан. Вам кажется, что они совсем легкие (...), но в сумме могут весить несколько килограммов. Поэтому советую не брать с собой бритву, щетку, шампуни, ведь вы можете спокойно купить их по месту прибытия», — добавила автор блога.

Напоследок она посоветовала взвешивать чемодан дома — так турист будет наверняка знать, что вес его багажа не превышает норму, и ему не придется переплачивать в аэропорту.

Ранее грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам легкий способ уменьшить вес чемодана и избежать переплаты за багаж. По его словам, путешественникам следует уделить особое внимание процессу сбора в поездку и подумать несколько раз, прежде чем укладывать в сумку тот или иной предмет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Авиапассажиры поделились секретами правильной упаковки чемодана
Грузчик раскрыл простой способ уберечь чемодан от порчи в аэропорту
Грузчик аэропорта раскрыл верный способ избежать потери чемодана
Путешествия
Путешествия00:1425 сентября

Логово интриг

Романы с сестрами, войны за комнаты и зверинец: чем жил один из самых роскошных дворцов Европы
09:3727 сентября

Россия возобновила сообщение еще с одной страной

20:5325 сентября

Самая большая в мире вилла над водой на любимом курорте богачей попала на видео

19:4325 сентября

Женщина захотела спрыгнуть с балкона после изнасилования тремя итальянцами

Путешествия00:0216 сентября

«Отсюда ты прежним уже не вернешься»

Как остров каторжников превратился в самое загадочное место России и что там делать туристам?
18:5525 сентября

Пьяный россиянин подрался с двумя полицейскими в аэропорту и попал на видео

18:0425 сентября

Российская журналистка описала реальную ситуацию в Турции при пандемии

16:5125 сентября

Жители Крыма раскритиковали приезжих россиян и сочли их необразованными

Путешествия00:0213 сентября
Татьяна Устинова

«Помню, как бежала, переступая через тела»

Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
15:4925 сентября

Прыжок полной туристки со скалы в Черное море попал на видео и рассмешил россиян

15:1325 сентября

Россиянка отдохнула в Абхазии и поделилась впечатлениями

14:1625 сентября

Стюардесса полностью уместилась на багажной полке и показала результат

Россия
Заслуженный пилот России назвал вероятную причину крушения Ан-26 под Харьковом
В Москве зафиксировали 1792 случая заражения коронавирусом
«Вынуждают разбираться в том, куда нажимать»
Миллионы людей не могут нормально пользоваться интернетом. Почему им не спешат помочь?
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Собянин призвал принять меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Почему растет число случаев коронавируса и что делать москвичам
Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 7,5 тысячи
«Убить человека? Да, бывает»
 
Все материалы
Мир
Эрдоган выразил полную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
Россия и Турция обсудили конфликт в Карабахе
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
У границ России зарегистрировали новый случай бубонной чумы
Русский чай под зонтиком
 
Нагорный Карабах сообщил о погибших от азербайджанского обстрела
Все материалы
Бывший СССР
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
На Украине разбился военный самолет с курсантами
Авария произошла во время учебного полета. Погибли 22 человека
Расшифровка черных ящиков разбившегося Ан-26 затянется
«Наглый плевок в лицо народу»
Фальшивые протоколы, приписки и угрозы: как Лукашенко на самом деле победил на выборах
Президент Азербайджана заявил о жертвах среди населения и военных
«Его режим враждебен всем»
Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?
В России призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе
Все материалы
Экономика
Европа продолжила «воевать» с Apple
«Мы не про жадность»
Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?
Инвестсоглашение придаст новый импульс развитию Приобского месторождения
Арктика в пространстве и во времени
Об уникальной экспедиции в северные широты
Tesla назвали музой Китая
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
Российским офшорам отказали в снижении налогов
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты подробности гибели на зоне держателя российского воровского общака
В деле об убийстве младенца российскими врачами появились угрозы расправой
«Я сгорю за десять миллионов долларов»
В начале 90-х бандиты захватили ростовских школьников. Они получили огромный выкуп, но потеряли все
Часовой покончил с собой в российской воинской части
«Идти, стрелять и лить кровь»
Командир легендарного спецназа «Альфа» — о службе в Кремле, жестоких приказах Ельцина и лихих 90-х
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
В США назвали национальным достоянием российского вратаря НХЛ
Сбил спесь
Чемпион UFC унизил зарвавшегося претендента. Вместо титула — нокаут и кровь
Американский боксер победил нокаутом и завоевал три чемпионских титула
Рэй Кэррут в зале суда«Я хочу, чтобы он умер»
Американскому футболисту прочили звездную карьеру. Но он убил беременную подругу и сел на 19 лет
Жена бывшего футболиста заплатила миллион евро за его убийство
Охота на чемпиона
Суперматч «Ливерпуль» — «Арсенал» и битва «Сити» с «Лестером» — главные интриги тура АПЛ
Адесанья нокаутировал Косту и защитил чемпионский пояс UFC
Все материалы
Культура
За рулем сбившего трех человек Infiniti оказался певец Эллей
Дорого, сердито
Водка из горла, расстрел протеста и умирающая власть: фильм Кончаловского про резню в Новочеркасске
В Москве состоялась премьера мюзикла «День влюбленных»
Кадр из фильма «Темно-синий, почти черный»«Наш самый сексуальный орган — это мозг»
Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
Ким Кардашьян и Канье Уэст запланировали развод
«Политики генерируют чистый абсурд»
Режиссер «Смерти Сталина» возвращается с новым фильмом. Что он думает о власти и цензуре?
Названы худшие финалы сериалов в истории
Все материалы
Интернет и СМИ
Отсидевший белорусский хакер похвастался успехами в жизни
На Нобелевскую премию мира выдвинули российскую уборщицу
Telegram «упал»
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны
«На них нужно давить»
Российские компании страдают из-за зарубежных IT-гигантов. Как это исправить?
Все материалы
Ценности
Пэрис Хилтон показала роскошное авто за миллионы рублей и была обругана
Коронный прием
Советские ковры и преклонение перед женщиной: во что COVID-19 превратил главное модное событие года
Девушка сэкономила на пластической операции и осталась с изуродованной грудью
Народный коррупционер
Как нищий африканец возглавил страну и пустил деньги голодающего народа на роскошные дворцы
Dolce & Gabbana представил новую коллекцию одежды из лоскутов ткани
54-летняя Сальма Хайек показала седину и лицо без макияжа и восхитила фанатов
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Женщина без усилий похудела на девять килограммов и раскрыла свой секрет
Нелегальная фирма мыла и перепродавала использованные презервативы
Смертоносные тропические шершни убили мужчину в Испании
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Грабитель-наркоман угрожал персоналу магазина кием и застрял в дверях
«В смысле ты не пьешь водку?»
История россиянки, которая перебралась в Венецию и распробовала сладкую жизнь
Все материалы
Ford обнадежил фанатов моторов V8
Видео: изучаем карбоновый «Геландеваген» за 38 млн рублей
Этот царский Mercedes-Benz G-Class — совместная работа Mansory и Philipp Plein
В России выбрали внедорожники года
Porsche и Need for Speed
В Санкт-Петербурге отметили 20-летие Need for Speed: Porsche Unleashed выставкой спорткаров
Новому Tucson доверили особую роль в модельному ряду Hyundai
Видео: нашли и отмыли редчайшие люксовые праворульные Жигули для Англии
Первая мойка за 20 лет: узнаем, какого цвета эта Lada Riva
«ГАЗель-NEXT» оснастят новым отечественным мотором 3.0
Все материалы
Дом
В России резко подорожали дачи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
В США выставили на продажу квартиру с бесплатным «вечным» пивом
У бывшего министра обороны России нашли заброшенную дачу
Ретроград
Советский фотограф отдал Москве всю жизнь. Как она выглядела 100 лет назад?
Найдена самая маленькая квартира России
Как у людей
Парк-домино, велосипедный рай и танцы над деревьями — как меняются города по всему миру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Три «Точки роста» появятся в Ненецком автономном округе
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Главный источник питьевой воды Нижнего Тагила очистят за 450 миллионов рублей
С чистого листа
Пандемия оставила без работы миллионы россиян. Как им пережить кризис?
Детская художественная школа открылась в Чечне после модернизации
«Для меня это была пытка»
Тысячи россиян с рождения живут изгоями. Почему общество не принимает их и как это исправить?
Российским IT-разработчикам выдадут гранты на семь миллиардов рублей
Все материалы