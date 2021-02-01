Роскошный отпуск моделей на экзотическом курорте разъярил пользователей сети

Бренд оздоровительных пищевых добавок отправил моделей и блогеров в роскошный отпуск на экзотический курорт во время пандемии и разъярил пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, фирма Vital Proteins организовала ретрит-поездку в рекламных целях по меньшей мере для семи человек на остров Сен-Бартелеми. Во время путешествия знаменитости публиковали десятки фотографий и видео, на которых было видно, что никто из участников не соблюдал мер безопасности на фоне пандемии.

Согласно выложенным кадрам, блогеры ходили в рестораны, купались все вместе в бассейне, загорали, катались на каяках, плавали на яхте и занимались йогой. При этом модели не носили защитных средств на лице или руках, а также игнорировали социальную дистанцию.

В результате на поездку обратили внимание читатели Twitter и возмутились поведением отдыхающих, а также раскритиковали бренд за «ужасный пиар-ход». Как написал редактор модного журнала Harper's Bazaar Омид Скоби (Omid Scobie), реклама пищевых добавок для здоровья не так важна, чтобы отправлять инфлюенсеров в совместный отпуск в самый разгар пандемии.

Его точку зрения поддержали и другие пользователи. «Я был поклонником их продукции и бренда, но это меня очень разочаровало. Неважно, сколько тестов они сделали перед поездкой — это выглядит ужасно и несет плохой посыл тысячам людей, которые покупают их товары и остаются дома», «Ирония в том, что оздоровительный бренд способствует потенциальному распространению смертельного вируса, — это удивительно», «Видимо, в наши дни правила действуют не для всех», «Степень их невежества просто ужасна», — писали они.

В апреле 2020 года частный самолет с богатыми мужчинами и девушками, летевшими из Лондона на виллу в Канны во время вспышки коронавируса, отправили обратно в Великобританию. Компания из семерых мужчин в возрасте 40-50 лет с тремя 20-летними девушками направлялась на виллу, арендованную во Франции для совместного проведения карантина.