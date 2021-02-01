10 тысяч евреев собрались на похороны в нарушение карантина

Более 10 тысяч ортодоксальных евреев собрались на похороны в Иерусалиме. Это массовое нарушение карантина — в стране до сих пор действуют ограничительные меры в связи с пандемией — полиция оставила без вмешательства, сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что хоронили известного раввина Соловейчика, который скончался в возрасте 99 лет от последствий COVID-19. По разным оценкам, проводить его пришли от 4 до 20 тысяч человек, в основном — ортодоксальных иудеев. Чаще всего число пришедших оценивали в 10 тысяч. При этом по закону собираться в Израиле разрешено не более чем по 10 человек одновременно.

Вскоре после этих похорон были запланированы следующие, столь же массовые: умерший — тоже авторитетный священнослужитель.

Массовые сборища ортодоксов вызвали негодование у ряда политиков и части населения Израиля. Полиция пояснила, что без применения насилия разогнать мероприятие было бы невозможно. При этом среди гостей похорон было около тысячи несовершеннолетних — это останавливало полицейских от применения водометов и конницы. Им, однако, удалось задержать более 60 автобусов, отправлявшихся на похороны.

Летом 2020 года, когда в еврейском государстве ввели карантин, ортодоксальные иудеи активно участвовали в протестах — ограничения мешали их религиозным обрядам. Выступления неоднократно доходили до стычек с полицией.