Зеленский осудил публикацию его разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белый дом не должен был в 2019 году публиковать стенограмму его телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом. Такое мнение он выразил в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, передает ТАСС.

Как заявил Зеленский, он был очень оскорблен, услышав, что Трамп якобы оказывал на него давление. «Я — президент Украины. Мы можем быть меньше, чем США, но мы — независимая Украина. Поэтому он не давил на меня», — осудил он.

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По мнению украинского лидера, публиковать беседу двух президентов было неправильно. «И это не Украина ее обнародовала, я бы никогда не позволил этому случиться. Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, что немного зол на бывшего американского коллегу. Корреспондент издания Axios спросил Зеленского: «Я вижу, вы злой на президента Трампа? Возможно, немного, да?». «Немного», — ответил украинский президент, не уточнив причины.

Публикация содержания разговора стало поводом для запуска осенью того же года процедуры импичмента в отношении президента США. Демократы намеревались доказать, что глава Белого дома оказывал давление на Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Демократы считали, Трамп мог оказывать давление для того, чтобы Киев помог ему избраться на второй срок в ходе президентских выборов в США в 2020 году.

5 февраля 2020 года сенат Конгресса признал главу государства невиновным как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе Конгресса, в чем его обвиняли демократы. Таким образом, не набралось необходимых для импичмента президента голосов.