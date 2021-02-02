Директор лицея ответила на критику Путина насчет слова «элитарный»

Слово «элитарный» в названии негосударственного лицея в Ростове-на-Дону, раскритикованное президентом России Владимиром Путиным, означает, что в нем воспитывается интеллектуальная элита. Об этом заявила директор учебного заведения Наталья Логунова, передает ТАСС.

«В данном случае элитарное — это заведение, которое воспитывает и выпускает интеллектуальную элиту. Это интеллигентные, умные, образованные дети, которые готовы служить своему Отечеству», — ответила она и уточнила, что под элитой, как правило, понимают богатых людей, однако здесь иной смысл.

Логунова также рассказала агентству, что учреждение не будет менять название, ставшее в городе узнаваемым брендом.

Ранее Путин в ходе онлайн-встречи с лауреатами конкурса «Учитель года» обратил внимание на название «Лицей классического элитарного образования» — в этом заведении работает победитель конкурса, преподаватель математики Михаил Гуров. По словам президента, очевидно, что образование в лицее дается на должном уровне, однако его смущают слова «элитарный» и «элитный». «Почему нельзя "Лицей классического образования"? Кто у вас придумывает такие названия сложные, которые не радуют ухо нормального человека?» — сказал глава государства.

В ходе встречи Путин также отметил, что система образования в России достойно проходит испытания, связанные с пандемией. Глава государства подчеркнул, что учительский труд вызывает особое уважение, так как именно он может раскрыть таланты ученика и «заложить базовые ценности».