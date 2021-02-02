Разработчик «Новичка» заявил о возможности США производить боевое вещество

США обладают возможностью и формулой для производства боевых отравляющих веществ семейства «Новичок». Об этом заявил один из его разработчиков Леонид Ринк, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что у американской стороны есть доступ лишь к конкретному веществу, но не к системе в целом. «Они могут организовать отравление одного человека, но не могут организовать отравление в масштабах страны или чего-то подобного», — сказал разработчик.

По словам Ринка, после развала СССР и эмиграции некоторых сотрудников, занимавшихся «Новичком», США узнали формулу изготовления вещества. Уточняется, что речь идет о Виле Мирзаянове, описавшем формулу в своей книге. «Конечно, у них имеется и вещество, и что хочешь. Они эти данные знают и имеют возможность для изготовления, в их научных публикациях это все имеется», — добавил Ринк.

В октябре 2020 года один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев обвинил Ринка в продаже вещества криминалитету. «Как можно относиться к человеку, который продавал бандитам один из "Новичков", которым отравили в Солсбери — 234-й? Причем, я уверяю вас, это не его бандиты нашли, это он нашел бандитов. (…) Он активно его [рынок сбыта] искал. То, что он на суде говорил, это все вранье самое настоящее. Просто я знаю хорошо Ринка», — сказал химик.