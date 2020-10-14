Создатель «Новичка» оценил версию о боевом веществе в чае Навального

Один из создателей нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк оценил версию о растворенном в чае Алексея Навального боевом веществе, назвав ее несостоятельной. Слова ученого приводит РИА Новости в среду, 14 октября.

«Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются "Новичками", они терпеть не могут воду, они гидролизуются», — сказал Ринк, пояснив, что в жидкости яд потерял бы свои свойства.

Ранее разработчик боевого вещества отмечал, что если бы «Новичок» попал в организм, то фосфорный фрагмент «гораздо дольше бы держался, нежели амидный». Сейчас же искать какие-либо следы вещества у оппозиционера поздно, поскольку их уже нет. «Прошло столько недель, что, как говорится, клиент уже давно "чист"», — добавил Ринк.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали.