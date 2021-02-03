Францию засудили за недостаточную борьбу с изменением климата

Франция приложила недостаточные усилия для борьбы с изменением климата. Такой вердикт вынес суд в Париже, передает издание The Local France.

Суд постановил, что неспособность французского правительства воплотить в жизнь свои обязательства по сокращению выбросов углекислого газа привела к «видимому экологическому урону». Однако судьи заявили, что им потребуется еще два месяца, чтобы решить, следует ли им обязать правительство предпринимать шаги по выполнению своих обязательств по «озеленению» экономики.

Иск был подан в 2018 году группой неправительственных организаций (НПО). Они обвинили французские власти в невыполнении своих обязательств по Парижскому климатическому соглашению.

Парижское соглашение 2015 года предусматривает, что человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше, чем на 1,5 градуса. Глобальное потепление на два градуса вызовет непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря.