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В ООН рассказали о главной угрозе человечеству

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Фото: Johanna Geron / Reuters

Большинство жителей планеты считают изменение климата главной угрозой человечеству. Об этом свидетельствуют данные всемирного опроса, проведенного ООН.

Опрос стал самым масштабным за всю историю. В нем приняли участие 1,2 миллиона человек из 50 стран мира. О том, что изменение климата является чрезвычайной ситуацией, рассказали 64 процента всех респондентов. При этом доля людей, придерживающихся такой точки зрения, выше в Западной Европе и Северной Америке — там она составляет 72 процента.

Кроме того, опрос показал, что использование возобновляемых источников энергии получило широкую поддержку среди населения стран, которые являются крупными источниками загрязнения окружающей среды. Так, такую тактику борьбы с изменением климата поддержали 76 процентов респондентов в Австралии и 65 процентов — в США.

Ранее сообщалось, что скорость таяния льда на Земле достигла катастрофических темпов. Согласно выводам ученых Лидского университета в Великобритании, в период с 1994 по 2017 год планета потеряла 28 триллионов тонн льда, что эквивалентно слою льда толщиной 100 метров, покрывающему всю Великобританию. При этом скорость таяния заметно увеличилась за последние три десятилетия.

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