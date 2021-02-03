Обнаружено самое эффективное средство против ОРВИ

Ученые Ноттингемского университета в Великобритании обнаружили у известного препарата, применявшегося против рака простаты, ранее неизвестные противовирусные свойства, полезные для лечения COVID-19. По мнению экспертов, в будущем это средство может стать самым сильным в борьбе с ОРВИ. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Viruses, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Согласно выводам специалистов, вещество растительного происхождения тапсигаргин обладает высокой эффективностью против коронавируса SARS-CoV-2, простудного коронавируса, вируса гриппа А и респиратно-синцитиального вируса человека. В малых дозах оно способствует мобилизации врожденного иммунного ответа против трех основных типов возбудителей ОРВИ.

К ключевым особенностям препарата относится его стабильность при кислотности, характерной для желудка (тапсигаргин можно принимать перорально), а также способность блокировать размножение вируса в течение 48 часов. Он не вызывает лекарственной устойчивости у патогенов и в несколько сотен раз эффективнее других противовирусных препаратов.

Известно, что тапсигаргин, который изначально был выделен из растения Thapsia garganica, подавляет перекачку кальция из клетки в сеть канальцев, объединяющих мышечные клетки и называемых саркоплазматическим ретикулумом. Это вызывает истощение запасов кальция в ретикулуме и связанную с этим возможную гибель клеток, что оказалось полезным для лечения опухолей.