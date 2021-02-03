Наука и техника
 
Последние новости
Кадыров назвал дравшегося с бойцами ОМОН чеченца трусливым шакалом
Мошенница назвала себя дочерью короля Испании и «продала» квартир на миллионы евро
В Москве нашли ультрадешевые квартиры 
Бывший премьер-министр Белоруссии покинул страну
США поддержали решение Зеленского ввести санкции против оппозиционных каналов
Раскрыты препятствия на пути стратегического партнерства Турции и США
Россияне назвали залог богатства
Разгневанный задержкой рейса пассажир сорвал работу аэропорта одной фразой
Бывший муж Жанны Фриске вновь станет отцом
Новости партнеров
Прослушать новость

Обнаружено самое эффективное средство против ОРВИ

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: NIAID

Ученые Ноттингемского университета в Великобритании обнаружили у известного препарата, применявшегося против рака простаты, ранее неизвестные противовирусные свойства, полезные для лечения COVID-19. По мнению экспертов, в будущем это средство может стать самым сильным в борьбе с ОРВИ. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Viruses, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Согласно выводам специалистов, вещество растительного происхождения тапсигаргин обладает высокой эффективностью против коронавируса SARS-CoV-2, простудного коронавируса, вируса гриппа А и респиратно-синцитиального вируса человека. В малых дозах оно способствует мобилизации врожденного иммунного ответа против трех основных типов возбудителей ОРВИ.

К ключевым особенностям препарата относится его стабильность при кислотности, характерной для желудка (тапсигаргин можно принимать перорально), а также способность блокировать размножение вируса в течение 48 часов. Он не вызывает лекарственной устойчивости у патогенов и в несколько сотен раз эффективнее других противовирусных препаратов.

Известно, что тапсигаргин, который изначально был выделен из растения Thapsia garganica, подавляет перекачку кальция из клетки в сеть канальцев, объединяющих мышечные клетки и называемых саркоплазматическим ретикулумом. Это вызывает истощение запасов кальция в ретикулуме и связанную с этим возможную гибель клеток, что оказалось полезным для лечения опухолей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Создан спрей против коронавируса и обычной простуды
Названа причина высокой заразности нового штамма коронавируса
Найден способ предотвратить осложнение при коронавирусе
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0112 января
Плакат Франтишека Паролека «Белое!»: чехословацкие легионеры «отбеливают» взятую под контроль Транссибирскую магистраль. 1918 год

«Оказались втянуты в российскую смуту»

Армия бывших пленных застряла в России и захватила полстраны. Она не боялась ни Ленина, ни Сталина
11:5429 января

Раскрыта главная особенность российского Ил-76МД-90А

10:4129 января

Российский фрегат провел учения в Черном море после захода туда эсминцев США

10:1629 января

Раскрыто число гаджетов Apple

Наука и техника00:04 2 декабря 2020
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.

«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»

Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
09:1729 января

Названы тревожные признаки скорого диабета

06:5129 января

Ученые предупредили об опасности «тихого убийцы»

06:4129 января

Обнаружена смертельная опасность алкоголя для миллионов людей

Наука и техника00:0119 ноября 2020

Пора на выход

Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
05:0429 января

В России рассказали о последствиях похищения «Панциря» американцами

04:3229 января

Названы профессии с самым высоким риском смерти от коронавируса

03:3829 января

Ученые предупредили о внезапной смерти при COVID-19 из-за дефицита витамина

Россия
Оценена вероятность попадания Бориса Ельцина в группу Дятлова
На россиянина завели дело за сбор недостаточно гнилого валежника
Премьер-министр Японии Рютаро Хасимото и Борис Ельцин «Они могли стоить Ельцину политической карьеры»
75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
Глава Ленобласти извинился после доклада отрицавшего холокост профессора
«Он налил в стакан и достал пистолет»
 
Кремль сравнил действия силовиков на протестах в России и Белоруссии
Как в России прошли несанкционированные акции протеста 31 января
Митинги, задержания и снова снежки: что происходило на улицах российских городов
Все материалы
Мир
Псаки высказалась о несуществующем самолете на пресс-конференции
«Это возвращение к темным временам»
Как борец за свободу и демократию стала пособницей геноцида и довела Мьянму до военного переворота
В Пентагоне оценили возможность ядерной войны с Россией
Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Мексике
Битва за Сахару
В Африке может вспыхнуть еще одна кровопролитная война. Какую роль в этом сыграла Америка?
Российское генконсульство в США пожаловалось на вандала
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Выгоду от продажи вакцины Pfizer оценили в миллиарды долларов
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Названо лучшее печенье с топленым молоком
«С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС»
Бывший владелец холдинга «Кристалл-Лефортово» — о крупнейшей афере на водочном рынке
В России назвали долю готовых сохранить работу на удаленке компаний
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Возможный отказ США от санкций против «Северного потока-2» объяснили
Все материалы
Силовые структуры
Завершено следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Навальному заменили условный срок на реальный и отправили в колонию на 3,5 года
Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. Суд зачел ему год домашнего ареста
Боевиков из банды Басаева отдали под суд за нападение на российских военных
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Киллер рассказал об убитой и закопанной в подмосковном лесу женщине-ювелире
«Зал так и ахнул»
Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща
Российской учительнице перерезали горло на улице
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты сроки выхода новой Windows
В США раскрыли российскую ТЭ-2
Рассекречена стоимость убийцы флагманов от Xiaomi
Раскрыта «отвратительная» тайна эволюции Дарвина
Все материалы
Спорт
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией
Кровавая Луна
Советский космос, падение Европы и охотница на каннибалов: главные сериалы февраля
В США скрыли фильмы о биржевой торговле после мести юзеров Reddit инвестфондам
«Он снимал с них кожу, исследуя мышцы и кости»
Как фанатичная тяга к вскрытию трупов помогла Микеланджело создать легендарного Давида
Популярный рэпер вставит в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей
Можно плакать
Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Российскому режиссеру пообещали расправу при провале сериала The Last of Us
Все материалы
Интернет и СМИ
Урганта раскритиковали за шутку с намеком на Навального в эфире Первого канала
Блогерша Ида Галич похудела на 25 килограммов и осталась недовольна внешностью
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Малышева объяснила более высокую смертность от коронавируса среди мужчин
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Бузова оценила отношения с Батрутдиновым фразой «Мы реально спали друзьями»
«Учат весь мир свободе слова»
 
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Девушка показала женскую одежду на спящем муже и рассмешила покупателей
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Девушка похудела и прославилась из-за сходства с известной моделью
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Девушка трижды победила рак и умерла от коронавируса
Россиянин поехал за наследством и попал в психбольницу
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Мужчина оказался живым через 20 дней после своих похорон
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
Диетолог назвала стимулирующие работу мозга продукты
Все материалы
Apple наняла инженера из Porsche для работы над своим первым электрокаром
Трехмоторная Tesla Model S и очень быстрые автомобили, которые она «объехала»
Выясняем, какие машины оказались медленнее нового электрического лифтбека Tesla
Mercedes-Benz G-Class разрисовали мексиканскими узорами
Представлен самый мощный Cadillac в истории
Седан CT5-V Blackwing получил компрессорный двигатель и две коробки передач на выбор
Винтажный Chevrolet Corvette Sting Ray превратят в 1200-сильный электромобиль
Кто обновился лучше? Тест бизнес-седанов Mercedes и Volvo
Хитовый Е-Class против непопулярного S90: почему более дорогую и менее мощную модель покупают охотне
Renault защитила дизайн нового Sandero в России
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы