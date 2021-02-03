Итальянская мафия велела скорым перестать пользоваться сиреной

Итальянская мафия в Неаполе велела экипажам скорой помощи перестать пользоваться сиреной и проблесковыми маячками. Об этом сообщает издание The Times.

Местным мафиозным кланам не нравится, что скорые распугивают наркоторговцев и их клиентов, которые ошибочно принимают их сирены за облаву полиции.

Мафиози неоднократно угрожали водителям скорых расправой в случае, если те продолжат пользоваться спецсигналом. Последние обратились к полиции с просьбой о защите, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что итальянские мафиозные банды занялись благотворительностью и стали помогать бедным слоям населения и развозить еду на фоне пандемии коронавируса. В разных городах страны, особенно бедных южных регионах, мафия доставляет людям товары первой необходимости. Люди, потерявшие работу, устраиваются на работу за «серую зарплату», чтобы свести концы с концами. Поскольку это оказывает влияние и на доходы мафиозных групп, они предпочитают помогать местным жителям.