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Итальянская мафия велела скорым перестать пользоваться сиреной

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Фото: Globallookpress.com

Итальянская мафия в Неаполе велела экипажам скорой помощи перестать пользоваться сиреной и проблесковыми маячками. Об этом сообщает издание The Times.

Местным мафиозным кланам не нравится, что скорые распугивают наркоторговцев и их клиентов, которые ошибочно принимают их сирены за облаву полиции.

Мафиози неоднократно угрожали водителям скорых расправой в случае, если те продолжат пользоваться спецсигналом. Последние обратились к полиции с просьбой о защите, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что итальянские мафиозные банды занялись благотворительностью и стали помогать бедным слоям населения и развозить еду на фоне пандемии коронавируса. В разных городах страны, особенно бедных южных регионах, мафия доставляет людям товары первой необходимости. Люди, потерявшие работу, устраиваются на работу за «серую зарплату», чтобы свести концы с концами. Поскольку это оказывает влияние и на доходы мафиозных групп, они предпочитают помогать местным жителям.

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