ООН прокомментировала продление ракетного договора

ООН прокомментировала продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал это первым шагом к активизации контроля над ядерными вооружениями. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы приветствуем продление на пять лет СНВ-3, который является средством поддержания проверяемых лимитов двух крупнейших в мире ядерных арсеналов», — заявил Дюжаррик. Он также призвал стороны соглашения использовать эти пять лет, чтобы добиться других договоренностей в сфере сокращения вооружений.

3 февраля Москва и Вашингтон обменялись нотами о продлении ДСНВ, об этом объявил МИД России. Страны официально продлили ракетный договор на пять лет. Таким образом, он будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.

Договор предусматривает, что у каждой из сторон не должно быть более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков. Суммарно на них может быть не более 1550 боеголовок.

Общее число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых бомбардировщиков не должно превышать 800.