Генсек НАТО прокомментировал продление ракетного договора

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал продление ракетного договора Москвой и Вашингтоном. Соответствующий комментарий он оставил в своем аккаунте в Twitter.

«Я приветствую соглашение о продлении договора NewSTART (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пять лет. Договор вносит вклад в международную стабильность и имеет большое значение для союзников по НАТО. Это начало, а не конец усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями», — написал Столтенберг.

Ранее 3 февраля МИД России объявил о продлении ДСНВ с США. Москва и Вашингтон обменялись соответствующими нотами. Страны официально продлили ракетный договор на пять лет. Таким образом, он будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.

Соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений было подписано в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Оно вступило в силу в 2011 году, срок его действия истекал в феврале 2021-го.

Договор предусматривает, что у каждой из сторон не должно быть более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков. Суммарно на них может быть не более 1550 боеголовок.

Общее число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых бомбардировщиков не должно превышать 800.