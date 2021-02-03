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В Госдуме назвали СССР «царством счастливой нищеты» и осудили советский режим

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Сергей Калашников
Сергей Калашников
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Калашников назвал Советский Союз «царством счастливой нищеты» и осудил советский «человеконенавистнический режим». Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в среду, 3 февраля.

«Это был человеконенавистнический режим. Сейчас об этом забывают. Но я не устаю повторять: это была иллюзия, что мы жили в царстве счастья», — сказал он.

Парламентарий одобрительно высказался об устранении советской власти. В то же время он добавил, что в СССР были и хорошие моменты.

В 2005 году в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. В 2018 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин отметил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, однако в одну секунду оказались за границей, и в стране возникла полномасштабная гражданская война.

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