Байден захотел бороться с Россией новыми методами

Администрация президента США Джо Байдена будет бороться с властями России с помощью новых методов. Об этом со ссылкой на источники в окружении главы страны сообщает The New York Times.

В окружении демократа считают, что его предшественник, республиканец Дональд Трамп, пользовался главным инструментом внешнеполитического давления — санкциями — очень непоследовательно, подрывая тем самым позицию американского государства. Их чрезмерное использование привело к «усталости» от санкций и их неэффективности.

В результате, подчеркивает издание, санкционный режим не смог изменить ни курс российского государства, ни поведение других стран, против которых использовались подобные меры. Санкции удобны, как самая простая мера, но зачастую вредят интересам самих США.

Новая администрация собирается действовать более последовательно, просчитывать шаги и координировать действия с союзниками. При этом отмечается, что будут использованы новые подходы к международным отношениям — Байден надеется как добиться своего от РФ, так и заставить Китай заплатить за отношение к уйгурскому национальному меньшинству.

Ранее группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Законопроект предусматривает введение целевых санкций «против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права».