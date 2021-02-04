В Нагорном Карабахе при взрыве погиб азербайджанский военный

Один азербайджанский военный погиб и двое оказались ранены в Агдамском районе Нагорного Карабаха при взрыве, который прогремел 4 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Ведомство не уточнило причину взрыва, однако указало, что по факту смерти военнослужащего уже было возбуждено уголовное дело. Жизни раненых солдат сейчас ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей. Подробности инцидента также не раскрываются.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов, в том числе Агдамский район.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал сирийских наемников, которые, по данным различных международных организаций, присутствуют в Нагорном Карабахе с начала конфликта, покинуть регион. Он заявил, что незаконные вооруженные формирования представляют прямую угрозу для коллективной безопасности членов ОДКБ.