Сына Ефремова заметили на съемках голливудского фильма «Тетрис»

Российского актера Никиту Ефремова заметили на съемках голливудского фильма «Тетрис» о создании одноименной игры. Соответствующие кадры появились в Twitter-аккаунте актера Тэрона Эджертона, исполняющего главную роль в картине и известного по участии в лентах Kingsman и «Рокетмен».

📸 Taron on set of #Tetris as Henk Rogers in Glasgow (January 27, 2021) #2 pic.twitter.com/7WJT4YxoYB — Taron Egerton (@DailyTaronNews) January 28, 2021

Кроме того, пользователи увидели на фотографиях актрису Софью Лебедеву, сыгравшую в сериале «Последний министр» и фильме «А зори здесь тихие...». Официально артисты не сообщали о съемках в британо-американском проекте, их имена также не указаны на странице фильма на портале IMDb.

Фильм «Тетрис» посвящен истории дизайнера видеоигр из Голландии Хэнка Роджерса, который получил права на игру-головоломку, которую создал советский программист Алексей Пажитнов. Режиссером проекта выступает Джон Бейрд. Известно, что картина будет выдержана в стиле биографической драмы «Социальная сеть» о создании социальной сети Facebook.

Ранее Ефремов-младший впервые подробно прокомментировал смертельное ДТП с участием отца, Михаила Ефремова. Он заявил, что не решился приехать на место ДТП, но через несколько дней отправился к актеру домой, так как ему было важно показать, что он любит отца, несмотря ни на что. Аварию они почти не обсуждали.