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В Петербурге предложили праздновать День силовика

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Александр Беглов
Александр Беглов
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил установить в России новый праздник — День силовика, пишет издание Znak в четверг, 4 февраля, со ссылкой на законопроект на сайте Заксобрания.

В документе праздник называется «День работника уголовно-исполнительной системы». Отмечать новый праздник предлагается 12 марта.

«Принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы, предлагается установить профессиональный праздник», — говорится в пояснительной записке.

В России День сотрудника органов внутренних дел отмечается 10 ноября. Праздничная дата была утверждена в 2011 году. В 1917 году в этот день было подписано постановление о создании рабочей милиции.

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