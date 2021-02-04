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Раскрыты подробности дела обезглавившего беременную жену россиянина

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Перми раскрыты подробности дела россиянина, обезглавившего свою беременную жену и зарезавшего тестя. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 24-летний мужчина поссорился со своей 21-летней беременной женой, которая заявила супругу, что собирается уйти от него и не хочет рожать третьего ребенка. После этого россиянин унес двоих детей в соседнюю комнату и отрезал беременной жене голову. После расправы над супругой, он набросился на тестя и зарезал его.

Ранее сообщалось, что подозреваемого нашли по горячим следам и задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

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